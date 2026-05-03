В Турции парламент начал активные меры против растущего буллинга среди школьников.

В рамках подготовленного отчёта предложено внедрить в школах программу «доброжелательности среди сверстников», пишут турецкие СМИ.

Пилотный проект уже стартовал в 25 школах Стамбула и в дальнейшем его планируется распространить по всей стране. Основная цель инициативы — заменить подход, основанный на наказаниях, системой, основанной на уважении, эмпатии и позитивном поведении учеников.

В числе предложений — создание механизмов анонимного сообщения о случаях буллинга, развитие психологической устойчивости учащихся через включение соответствующих занятий в образовательную программу, открытие терапевтических комнат в школах, внедрение программ по управлению эмоциями и стрессом, а также формирование общенациональной системы мониторинга подобных случаев.

Кроме того, предлагается запустить модель «Академии родителей», в рамках которой родители будут проходить практическое обучение с акцентом на развитие эмпатии, коммуникации и эмоционального интеллекта, чтобы активнее участвовать в воспитательном процессе. Также планируется использовать системы раннего предупреждения на базе искусственного интеллекта для выявления и предотвращения случаев буллинга.