Соединенные Штаты ввели санкции в отношении компании — оператора морского терминала в Китае за импорт иранской нефти.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Томми Пиготт.

Как говорится в распространенном им письменном заявлении, в американский черный список внесена компания Qindao Haiye Oil Terminal Co., а также ее президент. По утверждению внешнеполитического ведомства США, компания «импортировала десятки миллионов баррелей подсанкционной иранской сырой нефти». За счет этого Тегеран смог получить «миллиарды долларов», считает Госдепартамент.

Кроме того, по его свидетельству, ограничительные меры применены против двух судоходных компаний, которые причастны к управлению так называемым теневым флотом иранских танкеров. Речь идет о фирме Thriving Times International Co, базирующейся в Великобритании, и Onboard Ship Management Limited из Гонконга.

Наконец, в черный список внесен танкер New Fusion под флагом Панамы, которым управляет Thriving Times International Co.