Соединенные Штаты не удовлетворены ответом Ирана на предложения о сделке.

Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

«Они хотят заключить сделку, но я этим не удовлетворен», — сказал он журналистам в Белом доме, комментируя ответ Ирана, перед тем, как отправиться с рабочей поездкой в штат Флорида.

Трамп полагает, что Иран может так и не согласиться на требования, выдвигаемые Соединенными Штатами в процессе переговоров.

«Они сделали шаги, но я не уверен, что они когда бы то ни было дойдут до этого», — сказал президент США.

Американский лидер заявил, что предпочел бы не возобновлять удары по Ирану.