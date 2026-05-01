Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев не получал официальных предложений от России касательно прекращения огня на 9 мая.

«Это очередная попытка россиян понравиться американцам. Показать какой-то элемент конструктивизма. Президент Украины четко сказал, что на сегодняшний день украинская сторона никаких предложений от них не получала», – отметил глава ведомства.

По словам Сибиги, Украина привержена мирным усилиям и готова к безусловному прекращению огня, однако на данный момент соответствующих предложений от российской стороны не поступало.

Сибига отметил, что Киев считает необходимым сосредоточиться на поиске путей завершения войны и достижении устойчивого перемирия.

Он также назвал возможные «временные перемирия» попыткой политического и дипломатического маневра, подчеркнув, что Украина рассматривает их как инструмент информационного воздействия и внутренней пропаганды со стороны России.