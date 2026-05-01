Маркетплейсы Wildberries и Ozon сообщают о трудностях с доставкой товаров из Армении в связи с изменением правил таможенного оформления в России.

«Из-за изменений в таможенном оформлении товаров при ввозе в Россию возникли временные затруднения с доставкой товаров из Армении. Чтобы покупатели не отменяли заказы из-за долгой доставки, мы на некоторое время скрыли карточки этих товаров для покупателей в РФ. При этом все товары армянских предпринимателей, которые находятся на складах Ozon в России, продаются без ограничений», — написал руководитель Ozon в республике Айк Карапетян на своей странице в Facebook. По его словам, продажи внутри Армении продолжаются в полном объеме и покупатели видят и могут заказывать любые товары местных продавцов.

Wildberries также сообщает об изменении правил таможенного оформления отдельных категорий товаров. «С 20 апреля в Российской Федерации изменились правила таможенного оформления. Для соблюдения новых требований продавцам необходимо было предоставлять дополнительные документы в рамках обновленных процедур. В то же время товары, уже находящиеся на складах в Российской Федерации, продолжают продаваться в обычном режиме, и продавцы сохраняют возможность работать на внутреннем рынке Армении», — говорится в разъяснении компании, которое приводит информационное агентство Арменпресс.