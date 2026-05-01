США, вопреки оценкам Пентагона, израсходовала на удары по Ирану примерно $100 млрд, а косвенные издержки для американского народа оказались еще больше. Такое мнение выразил глава иранского МИД Аббас Арагчи.

«Пентагон лжет. Авантюра [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху уже обошлась Америке в $100 млрд, что в четыре раза больше заявленной суммы. Косвенные издержки для американских налогоплательщиков намного выше. Ежемесячный счет для каждой американской семьи составляет $500 и быстро растет», — написал он в X. Подход «Израиль прежде всего» означает «Америка в последнюю очередь», резюмировал министр.