Сыновья президента США Дональда Трампа — Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший — стали совладельцами компании, связанной с разработкой вольфрамовых месторождений в Казахстане. Об этом сообщает Financial Times.

Братья Трамп, по словам трех источников газеты, в августе 2025 года приобрели долю в строительной группе Skyline Builders. После серии сделок Skyline получила 20% в компании Kaz Resources, связанной с инвестиционной группой Cove Capital. Впоследствии Kaz Resources и структура Cove Kaz Capital, контролирующая проекты в Казахстане, объединились с Skyline.

Как отмечает издание, в прошлом году Экспортно-импортный банк США (US Export-Import Bank) и Корпорация финансового развития (DFC, Development Finance Corporation) одобрили выделение до $1,6 млрд на поддержку проектов по добыче вольфрама в Казахстане. Контрольный пакет (70%) в этих проектах получила структура Cove Kaz Capital.

Представитель Дональда Трампа-младшего заявил изданию, что он является пассивным инвестором, не участвует в управлении компаниями и не взаимодействует с государственными органами в интересах этих проектов.