В России разрабатываются новые списки санкций против Армении, которые уже открыто обсуждаются, в связи с «антироссийскими действиями» Еревана. Об этом пишет армянская газета «Грапарак».

Отмечается, что возможный визит президента Украины Зеленского в Ереван для участия в саммите Европейского политического сообщества, который пройдет 4-5 мая, также входит в список «провокационных действий против РФ».

По данным газеты, российская сторона предусматривает ограничения на импорт сезонной сельскохозяйственной продукции и цветов из Армении в РФ, а также на закупку некоторых продуктов горнодобывающей промышленности. Кроме того, как пишет издание, «более опасным» ограничением может стать пересмотр соглашения об утилизации ядерных отходов с Мецаморской атомной электростанции (АЭС). «В Армении нет надлежащих условий для их утилизации, что может привести к экологической катастрофе», — подчеркивается в статье.

Также отмечается, что возможны индивидуальные санкции на недвижимость и активы армянских бизнесменов и госслужащих в России, а также «показательная высылка некоторых из них из страны, запрет на въезд и т.д».