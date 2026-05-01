Обновилось число граждан Азербайджана, пропавших без вести в результате военной агрессии Армении.

Как сообщает сайт Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, в результате военной агрессии Армении против Азербайджана 4005 человек зарегистрированы как пропавшие без вести.

Из них 3999 человек пропали в ходе Первой Карабахской войны, ещё 6 — в период Отечественной войны и после неё.

Из 3998 человек, пропавших в Первой Карабахской войне, 3218 являются военнослужащими, 781 человек (71 ребёнок, 287 женщин, 334 пожилых) — гражданские лица. Среди пропавших 3711 мужчин и 288 женщин. В результате военной агрессии Армении против Азербайджана личности 220 пропавших без вести, считающихся погибшими в Первой Карабахской войне, установлены, и их тела переданы семьям для захоронения.