В Баку при организации Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA) проходит III Форум на тему «Общественные процессы в медиапространстве».

В церемонии открытия форума принимают участие исполнительный директор MEDİA Ахмед Исмаилов, заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов, начальник Главного управления архитектуры и градостроительства города Баку при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре Риад Гасымов, заместитель министра цифрового развития и транспорта Самеддин Асадов, а также другие лица.

Форум продолжит свою работу панельными сессиями на темы «Медиаповестка в Год градостроительства и архитектуры», «Неожиданные риски в цифровой среде: совместная борьба с вредоносной информацией» и «Цифровое развитие: медиа, искусственный интеллект и инновации».