Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет носить бронежилет, так как он визуально сделает его менее стройным.

Во время мероприятия в Белом доме журналисты попросили президента рассказать, планирует ли он усилить свою охрану после стрельбы на приеме с его участием. Глава государства в ответ указал, что доволен действиями Секретной службы и добавил, что не хочет носить бронежилет. «Не знаю, смогу ли я выдержать то, что буду выглядеть на 20 фунтов (около 9 кг — прим.) тяжелее», — сказал он.

Кроме того, президент США пояснил, что не беспокоится о возможности новых покушений на его жизнь. «Я об этом не думаю. Если бы думал, то работал бы не так эффективно», — поделился американский президент.