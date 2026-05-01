Президент США Дональд Трамп заявил, что отменит импортные ограничения в отношении шотландского виски после визита в Вашингтон короля Великобритании Карла III и его супруги Камиллы.

«В честь короля и королевы Соединенного Королевства, которые только что покинули Белый дом и вскоре вернутся в свою замечательную страну, я отменяю пошлины и импортные ограничения на виски. (Это даст — ред.) способность Шотландии сотрудничать с Кентукки в области производства виски и бурбона», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Он также отметил, что люди «давно ждали» такого решения и подчеркнул, что между США и Великобританией долгое время велась масштабная торговля в этой сфере.