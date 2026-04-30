Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пожелал мужчинам «яиц» как у верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.

«Хотелось бы, чтобы у некоторых мужчин были яйца как у нее», — написал Сикорский в соцсети Х.

Таким образом глава МИД Польши прокомментировал слова главы евродипломатии о том, что Европа не должна «унижаться» перед Россией.