Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реформировании миграционной политики страны, направленный на привлечение в страну инвесторов, квалифицированных специалистов и талантов.

Согласно документу, страна переходит от квотно-разрешительной модели к системе стимулирования притока иностранцев и упрощает условия их пребывания. Основной целью реформы заявлено превращение Казахстана в региональный центр привлечения инвестиций и человеческого капитала.

Правительству поручено внедрить так называемую «золотую визу», которая будет выдаваться инвесторам и IT-специалистам в течение одного месяца. Её обладатели получат расширенные права доступа к государственным услугам, близкие к статусу граждан страны. Также вводятся бизнес-визы для инвесторов и членов советов директоров, визы для квалифицированных специалистов, учёных, врачей, деятелей культуры и выпускников ведущих зарубежных вузов, а также визы для временных работников инвестиционных проектов.

Указом предусмотрен ряд налоговых и административных преференций для обладателей «золотой визы», включая освобождение от ряда налогов и упрощённые процедуры идентификации. Также планируется автоматическое признание дипломов ведущих иностранных университетов без процедуры нострификации.

Кроме того, предусматривается создание цифровых платформ «одного окна» для инвесторов и мигрантов, расширение англоязычного обслуживания в государственных и социальных учреждениях, а также развитие инфраструктуры для технологий искусственного интеллекта.

Отдельно указ затрагивает реформу международного финансового центра «Астана», включая сокращение срока для получения налогового резидентства и внедрение новых финансовых инструментов для иностранных резидентов.