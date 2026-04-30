Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что, если восстановление свободы судоходства в Ормузском проливе затянется до середины года, это приведет к тому, что 45 млн человек столкнутся с крайним голодом, а 32 млн человек окажутся на грани нищеты.

Глава всемирной организации, выступая перед журналистами, указал, что при наилучшем сценарии, при котором свобода судоходства в проливе была бы восстановлена сегодня, восстановление логистических цепочек заняло бы месяцы.

«Теперь рассмотрим второй сценарий, где перебои затягиваются до середины года, — сказал он. — 32 млн человек погружаются в нищету, запасы удобрений истощаются, урожаи низкие. 45 млн человек столкнутся с крайним голодом».