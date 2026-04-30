В российском Челябинске зафиксирован активный рост продаж клубники, при этом значительная часть ягоды на рынке представлена как продукция из Азербайджана. Стоимость клубники варьируется в среднем от 250 до 1200 рублей за килограмм (примерно от 5,5 до 26,5 маната).

По данным продавцов на рынках и в торговых точках, ягода поступает в фасованных ящиках по 2 кг и реализуется как килограммами, так и ящиками. На Птичьем рынке в Тракторозаводском районе клубнику предлагают по цене около 250 рублей за килограмм (≈5,5 маната), при этом продавцы отмечают, что клубника азербайджанская.

На Центральном рынке цены на клубнику достигают 500–1000 рублей за килограмм (≈11–22 маната), при этом в отдельных точках стоимость доходит до 1200 рублей (≈26,5 маната). Продавцы указывают, что азербайджанская клубника имеет сладкий вкус и высокое качество.