Президент США Дональд Трамп, вероятно, входит в число 287 кандидатов, номинированных на Нобелевскую премию мира 2026 года.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на секретариат Норвежского Нобелевского комитета.

«На Нобелевскую премию мира 2026 года номинированы 287 кандидатов, из которых 208 — физические лица и 79 — организации», — говорится в официальном заявлении комитета.

Список номинантов формируется на основе предложений от политиков, ученых и общественных деятелей со всего мира.

Традиционно имена претендентов на Нобелевскую премию мира не разглашаются в течение 50 лет, поэтому включение того или иного лица в этот список остается предметом экспертных оценок и догадок СМИ.