Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о снижении общего туристического потока на майские праздники 2026 года на 15–20% по сравнению с прошлым годом, однако на фоне этого отмечается рост интереса к поездкам в страны СНГ, включая Азербайджан.

По словам вице-президента АТОР Сергея Ромашкина, сокращение связано с календарным разделением выходных и уменьшением средней продолжительности отдыха до примерно трёх дней. Большинство поездок приходится на первую часть праздничного периода.

При этом эксперты фиксируют заметное перераспределение спроса: помимо традиционных направлений, растёт интерес к зарубежным поездкам в страны СНГ — Азербайджан, Армению, Грузию и Узбекистан где увеличение бронирований оценивается примерно в 30%.

Отмечается, что на фоне общей динамики укрепление рубля также делает зарубежные поездки более доступными, снижая их стоимость в среднем на 5–7% по сравнению с прошлым годом.