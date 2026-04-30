Министр экономики Армении Геворг Папоян ожидает, что образовавшийся в стране дефицит сжиженного газа в ближайшие дни закончится, поскольку будут разрешены проблемы, которые к нему привели.

«Наблюдающийся в данный момент в Армении дефицит сжиженного газа в первую очередь обусловлен событиями в Иране, а второй причиной являются скопления на КПП «Верхний Ларс» (на российско-грузинской границе). «Верхний Ларс» уже открыт, позавчера прибыло несколько машин (со сжиженным газом), вчера еще больше машин прибыло. Сегодня ожидаются уже десятки машин, как и завтра. Считаю, что уже если не к пятнице, то к субботе в Армению поступит столько газа, что цены значительно снизятся», — заявил журналистам министр экономики Армении Геворг Папоян на брифинге, который транслировали местные каналы.

Касаясь возможности поставок сжиженного газа в республику через территорию Азербайджана по железной дороге, он отметил, что компания «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД, дочерняя компания РЖД) осуществляет значительные инвестиции, чтобы это стало возможным. «ЮКЖД должна была и осуществляет огромные инвестиции, чтобы в Армению мог поставляться сжиженный газ по железной дороге. Достичь договоренности (с Азербайджаном — прим.) о том, что сжиженный газ может поставляться по железной дороге — это одна история, а после этого ЮКЖД делает огромные инвестиции, чтобы смогли поставлять сжиженный газ — это другая история», — сказал он.

Отметим, в Армении с начала недели наблюдается дефицит сжиженного газа, на большинстве автозаправочных станций в различных населенных пунктах газ отсутствовал. В связи с этим отмечается также рост цен на бензин.