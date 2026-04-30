Азербайджанские авиалинии (AZAL), входящие в состав AZCON Holding, пополнил свой авиапарк очередным современным самолётом типа «Airbus A320neo».

Об этом сообщили в AZAL.

Ввод самолёта в эксплуатацию обеспечит пассажирам более комфортные условия перелётов.

«Airbus A320neo» обладает дальностью полёта до 6300 км и отличается высокой топливной эффективностью благодаря двигателям нового поколения. По данным компании, расход топлива на одно кресло и выбросы углекислого газа в этой модели снижены примерно на 20 %. Кабина типа «Airspace» обеспечивает более просторное личное пространство, удобные кресла и увеличенные багажные полки («XL bins»). Самолёт также оснащён системой развлечений, индивидуальными мониторами в бизнес-классе и высокоскоростным Wi-Fi. Пассажиры бизнес-класса и участники программы «AZAL Miles» с определённым статусом смогут пользоваться Wi-Fi бесплатно.

В долгосрочной стратегии развития AZAL приоритетными направлениями являются поэтапная модернизация флота и расширение маршрутной сети. В связи с этим ввод нового самолёта имеет важное значение с точки зрения оптимизации операционных расходов, снижения воздействия на окружающую среду, повышения качества обслуживания и расширения возможностей полётов по новым направлениям.

В настоящее время флот AZAL насчитывает 25 самолётов, а к 2032 году планируется увеличить его более чем до 50. Такая стратегия направлена на укрепление позиции страны как регионального транзитного центра, а также на закрепление AZAL среди ведущих авиакомпаний, обладающих современным и энергоэффективным авиапарком.

Видео церемонии встречи самолёта доступно по ссылке: https://youtube.com/shorts/BTzrMcmtyqA?feature=share