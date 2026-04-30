Экс-председателю Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана Камчыбеку Ташиеву предъявили обвинения сразу по двум статьям Уголовного кодекса. Ташиев был ближайшим соратником президента страны Садыра Жапарова, но за последние три месяца был смещен с поста главы ГКНБ и стал фигурантом уголовного дела.

Камчыбек Ташиев обвиняется в насильственном захвате власти и злоупотребление должностным полномочиями.

Отмечается, что политик находится под подпиской о невыезде. Дело расследует Министество внутренних дел Кыргызстана.