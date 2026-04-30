Бывшему заместителю министра обороны Армении, а также экс-заместителю главы Министерства по чрезвычайным ситуациям Ара Назаряну предъявлены обвинения в рамках антикоррупционного расследования.

Как сообщают армянские СМИ, дело возбуждено и расследуется Антикоррупционным комитетом Армении.

Согласно информации, Назарян проходит обвиняемым по данному уголовному делу вместе с рядом военнослужащих. Расследование связано с распределением квартир, осуществляемым Министерством обороны Армении.

Отмечается, что в последние годы Назарян не появлялся в публичном пространстве, и сведения о его текущей деятельности отсутствуют.

Ара Назарян занимал пост заместителя министра обороны Армении в 2007–2017 годах, а затем, в период с 2017 по 2020 годы, работал заместителем министра по чрезвычайным ситуациям.