Президент России Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Путин поблагодарил Кадырова и всех чеченцев за участие в войне с Украиной, заявив, что «они настоящие воины». Президент России надеется, что жители Чечни вновь поддержат Кадырова на выборах главы республики в этом году. Российский лидер отметил, что Чечня за последние годы кардинально поменялась, под руководством Кадырова достигнуты большие результаты.

Многие регионы РФ должны брать пример с Чечни в плане рождаемости, сказал Путин.