Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в результате реформы удалось минимизировать экономические последствия выхода США из ее состава.

Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Что касается реформы, которую мы начали, <…> то влияние выхода США было сведено к минимуму, так что наше финансирование улучшилось», — сказал он на брифинге для журналистов в штаб-квартире организации в Женеве.

Гебрейесус отметил, что организации удалось собрать достаточно средств, чтобы на 85% обеспечить финансирование на период с 2026-2027 годов. Он выразил оптимизм касательно перспектив мобилизации оставшейся части средств, однако признал, что «это будет нелегко».

«Поэтому мы хотим и дальше сокращать расходы, чтобы уменьшить общий дефицит», — добавил глава ВОЗ.