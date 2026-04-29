Президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин предложил ему помощь в решении вопроса об иранском обогащенном уране.

Комментируя в беседе с журналистами в Белом доме новый телефонный разговор с Путиным, состоявшийся несколько часов назад, американский лидер заявил:

«Он сказал мне, что хотел бы участвовать в решении вопроса об обогащении [Тегераном урана]. Если он может помочь нам получить это [иранское сырье]. Я ответил, что предпочел бы намного больше его участие в решении вопроса о завершении войны в Украине. Для меня это было бы важнее», — сообщил Трамп.