Президент США Дональд Трамп отклонил предложения Ирана, подчеркнув, что морская блокада страны остается в силе до достижения ими соглашения, передает Axios.

Трамп заявил изданию, что будет продолжать морскую блокаду около Ирана до тех пор, пока они не согласятся на сделку, которая устранит опасения США по поводу его ядерной программы.

Отмечается, что переговоры между двумя странами перенесены на более поздний срок.

Со ссылкой на источники сообщается также, что Центральное командование США подготовило план «короткой и мощной» волны ударов по Ирану в надежде преодолеть тупик в переговорах

«После ударов, которые, вероятно, затронут объекты инфраструктуры, США будут оказывать давление на режим, чтобы он вернулся за стол переговоров и проявил большую гибкость», — говорится в сообщении.

Трамп также заявил изданию, что считает блокаду «несколько более эффективной, чем бомбардировки».

«На данный момент Трамп рассматривает продолжение блокады как основной рычаг давления, но, по словам источников, он рассмотрит возможность военных действий, если Иран по-прежнему не уступит», — отмечается в публикации.