Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Турция и Болгария косвенно способствуют нанесению экологического ущерба Чёрному морю, поддерживая Украину в рамках НАТО.

По ее словам, будучи членами альянса, обе страны несут ответственность за решения о военной и финансовой помощи Киеву.

«Своими политическими актами поддержки, финансированием, прямыми поставками вооружений и всяческой информационной помощью они содействуют тому, что по морю, которое омывает их страны, по сути-то, наносится удар», — отметила дипломат.

Захаровала уточнила, что речь идет именно об «экологическом ударе» по Черному морю.