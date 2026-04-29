Европейские авиакомпании могут массово обанкротиться уже к сентябрю, если цены на топливо для лайнеров не снизятся, заявил глава венгерского лоукостера Wizz Air, передает РИА Новости.

На фоне конфликта на Ближнем Востоке стоимость топлива увеличилась вдвое, с 831 до 1,8 тысячи долларов за тонну, отметил руководитель лоукостера в Венгрии. Соответствующий ценник может сохраняться еще полтора года, даже если поставки через Ормузский пролив восстановятся, предупредил он.

Высокими риски являются в том числе для национальных компаний Европы, включая British Airways и Air France. Но и те перевозчики, кто готов к финансовым трудностям, массово могут начать урезать количество рейсов, указал гендиректор Wizz Air.