Госсекретарь США Марко Рубио обвинил Кубу в предоставлении своей территории противникам США для проведения военных и разведывательных операций. Об этом Рубио заявил в интервью Fox News.

По его словам, власти Кубы позволяют действовать на своей территории иностранным государствам, являющимся противниками Вашингтона, в целях, направленных против американских национальных интересов. Рубио отметил, что США не собираются допускать возможность «безнаказанных» действий, осуществляемых в военных или разведывательных целях в 90 милях от побережья США.

Президент США Дональд Трамп в последние месяцы неоднократно сообщал, что займется Кубой после Ирана. В частности, он обещал обеспечить «падение» властей острова.