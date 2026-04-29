Получение гражданства России может стать значительно дороже для мигрантов. Как сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, парламент рассмотрит законопроект о повышении пошлины с примерно $45 до около $540.

Стоимость вида на жительство может вырасти до примерно $320, а разрешения на временное проживание — до около $160.

При этом МВД РФ сообщает о снижении преступности среди мигрантов: общее число преступлений сократилось на 39%, тяжкие — на 44%, а наркопреступления — более чем на 60%.

В Госдуме связывают это с принятием более 20 профильных законов за последние два года и анонсируют ужесточение мер, включая расширение оснований для выдворения нарушителей.