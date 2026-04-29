Футбольный клуб «Нефтчи» оштрафован на 13 тысяч манатов.

Сообщается, что это связано с инцидентами, произошедшими в матче XXIX тура Мисли Премьер-лиги против «Карабаха».

На 90+3-й минуте матча болельщики забросали поле посторонними предметами. Поскольку подобный случай повторился в текущем сезоне уже в шестой раз, «чёрно-белые» выплатят 5 000 манатов.

Кроме того, из-за массового использования провокационных выражений фанатами клуб оштрафован ещё на 8 000 манатов. Этот инцидент произошёл уже в восьмой раз за сезон.

В свою очередь, «Карабах» оштрафован на 7 000 манатов за использование болельщиками пиротехнических средств.