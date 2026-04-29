Саудовскую Аравию следует считать главной пострадавшей стороной от выхода Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из состава Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и альянса ОПЕК+, пишет газета Financial Times (FT).

Как говорится в статье, это решение, объявленное третьим самым крупным производителем нефти в ОПЕК, который до войны в Иране добывал по 3,4 млн баррелей нефти в сутки, подчеркивает его давнее недовольство группой стран — экспортеров нефти из-за производственных квот, а также сохраняющуюся напряженность в отношениях с Саудовской Аравией.

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что решение является суверенным и отражает долгосрочные экономические интересы ОАЭ.

В ОАЭ считают, что выход окажет минимальное влияние на мировой рынок, однако эксперты указывают, что последствия станут понятнее после стабилизации ситуации с поставками через Ормузский пролив.