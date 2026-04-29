Украинский беспилотник ударил по «одной из промышленных площадок» в Пермском муниципальном округе, там начался пожар, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

По его словам, пострадавших нет, работники эвакуированы. О каком объекте идет речь, Махонин не уточнил. Издание Astra со ссылкой на местные телеграм-каналы пишет, что беспилотники летели в сторону нефтеперерабатывающего завода в Перми.

Украинские беспилотники в ночь на 29 апреля также атаковали Оренбургскую область, сообщил глава региона Евгений Солнцев. По его словам, под атаку попали несколько промышленных предприятий. Других подробностей он не привел. Согласно анализу Astra, в Орске атакован нефтеперерабатывающий завод «Орскнефтеоргсинтез».