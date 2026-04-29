Сотрудники Секретной службы США смогли задержать Коула Томаса Аллена, обвиняемого в попытке покушения на президента США Дональда Трампа, когда он споткнулся и упал после того, как выстрелил из дробовика на бегу. Об этом во вторник сообщила телекомпания CBS со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 25 апреля в отеле Washington Hilton во время ежегодного приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме. На мероприятии присутствовали высокопоставленные представители американской администрации. В результате стрельбы пострадал один сотрудник Секретной службы.

По данным следствия, 31-летний Аллен заранее снял номер в гостинице и пронес туда оружие. Ему предъявлены обвинения в попытке покушения на президента, незаконной транспортировке оружия и применении огнестрельного оружия при совершении насильственного преступления.