Король Великобритании Карл III, выступая в Конгрессе США в рамках государственного визита, заявил о важности сохранения НАТО на фоне критики альянса со стороны американского лидера Дональда Трампа.

«От глубин Атлантики до тающих ледяных шапок Арктики преданность и опыт Вооруженных сил Соединенных Штатов и их союзников лежат в основе НАТО, где страны привержены защите друг друга, защите наших граждан и интересов, обеспечению безопасности североамериканцев и европейцев от наших общих противников. Наше взаимодействие в области обороны, разведки и безопасности неразрывно связано отношениями, измеряемыми не годами, а десятилетиями», — сказал монарх.

Он также подчеркнул, что Великобритании необходимо увеличивать расходы на оборону, как того требует Трамп. «Соединенное Королевство признает, что угрозы, с которыми мы сталкиваемся, требуют трансформации британской обороны. Именно поэтому наша страна, чтобы быть готовой к будущему, взяла на себя обязательство по самому значительному устойчивому увеличению расходов на оборону со времен холодной войны», — отметил Карл III. Кроме того, он призвал оказать помощь Украине для достижения «по-настоящему справедливого и длительного мира».