В жилом доме, расположенном в Насиминском районе на улице Расула Рзы, произошёл пожар.

Информация о происшествии поступила на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В связи с этим на место происшествия были незамедлительно направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных, возгорание, возникшее на кухне квартиры на 5-м этаже пятиэтажного жилого дома, было в короткие сроки потушено, не допустив его распространения, в том числе на остальную часть квартиры.

В результате пожара в кухне двухкомнатной квартиры общей площадью 50 кв.м сгорели шкаф и плита.

Пожарными у входа в подъезд было обнаружено тело хозяйки квартиры — Алиевой Айлы Агагасан гызы, 1939 года рождения, которое было передано по назначению.

Большая часть квартиры и другие квартиры были защищены от огня.