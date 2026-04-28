Сын индийского миллиардера Анант Амбани предложил взять на себя содержание знаменитых колумбийских «кокаиновых бегемотов» — потомков животных, которых в 1980-х годах привез в страну наркобарон Пабло Эскобар.

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на обращение бизнесмена к правительству Колумбии.

«Эти 80 бегемотов не выбирали, где им родиться, и не создавали обстоятельств, с которыми они сейчас сталкиваются. Это живые существа, и если у нас есть возможность спасти их безопасным и гуманным способом, мы обязаны попытаться», — заявил бизнесмен.

Амбани попросил власти страны приостановить решение об усыплении этих млекопитающих, которые нанесли серьезный урон экосистеме местных рек. Вместо этого он предложил безопасный и научно обоснованный план, позволяющий переместить 80 бегемотов в постоянное убежище — его центр спасения животных Vantara в западном индийском штате Гуджарат.

Этот зоопарк позиционируется как один из крупнейших в мире центров по спасению дикой природы. Там содержат сотни слонов, 50 медведей, 160 тигров, 200 львов, 250 леопардов и 900 крокодилов.

По словам Амбани, специалисты Vantara подготовили план ветеринарного сопровождения отлова и транспортировки бегемотов с последующим созданием «целенаправленно спроектированной природной среды» для них — и все это предполагается осуществлять за счет Колумбии.