Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр, который вскоре станет премьер-министром Венгрии, заявил о намерении провести встречу с президентом Украины Владимир Зеленский для обсуждения прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье.

По его словам, переговоры могут состояться в начале июня в городе Берегово, где проживает значительное число этнических венгров. Идея встречи возникла после переговоров в Будапеште с мэром города Золтан Бабяк, в ходе которых обсуждалось текущее положение венгерской общины.

Мадьяр подчеркнул необходимость вывести отношения между Венгрией и Украиной на новый уровень с учётом интересов обеих стран и венгерского меньшинства. Он отметил, что рассчитывает обсудить восстановление культурных, языковых, образовательных и административных прав закарпатских венгров, которые, по его словам, были ограничены на протяжении последних лет.

Политик также выразил мнение, что решение этих вопросов может способствовать возвращению венгров в регион после окончания войны и открыть новую страницу в украинско-венгерских отношениях.

Кроме того, Мадьяр призвал украинские власти предпринять шаги в сторону соблюдения европейских принципов равенства и свободы, заверив, что венгерское меньшинство может рассчитывать на поддержку со стороны будущего правительства Венгрии.