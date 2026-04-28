Правительство РФ увеличило до 180 дней срок временного пребывания на территории России профессиональных водителей из стран СНГ и Грузии. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

«В соответствии со статьей 5 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» правительство Российской Федерации постановляет: увеличить срок временного пребывания в Российской Федерации граждан государств — участников Содружества Независимых Государств, а также граждан Грузии, являющихся профессиональными водителями, осуществляющими международные автомобильные перевозки, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, до 180 суток суммарно в течение одного календарного года при условии подачи такими иностранными гражданами в установленном порядке заявления в целях въезда в Российскую Федерацию и пребывания (проживания) в Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

Он вступает в силу с 30 июня 2026 года.