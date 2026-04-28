Посла Израиля в Киеве Михаила Бродского вызвали в МИД Украины, где ему вручили ноту протеста. Об этом говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства Украины.

Причиной ноты протеста стало продолжающееся поступление в Израиль сельскохозяйственной продукции, которую, по утверждению Киева, Россия вывозит с территорий Украины.

В ведомстве заявили, что происхождение продукции установлено, а схемы сокрытия, включая перегрузку «борт-борт» в Черном море, хорошо известны. Киев также обвинил израильскую сторону в игнорировании запросов о правовой помощи и задержании судов с таким грузом.