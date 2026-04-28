В Греции 89-летний мужчина ранил из дробовика пять человек в Едином фонде социального страхования (EFKA) и Апелляционном суде Афин. Об этом сообщил телеканал ERT-news.

По информации журналистов, мужчина сначала прошел в здание EFKA в районе Петралона. Он поднялся на четвертый этаж и, как утверждают свидетели, выстрелил в потолок. Затем стрелок ранил в ногу одного из сотрудников фонда. Пострадавшего госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.

После вооруженный дробовиком грек пришел в Апелляционный суд Афин, где также поднялся на четвертый этаж и выстрелил в четырех женщин — секретарей суда. Пострадавшие получили легкие ранения.