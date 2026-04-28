Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, скорее всего, поедет на парад Победы в Москву на автомобиле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на польский дипломатический источник.

«Совершенно понятно, что никто из стран, в которые были поданы запросы, не позволит премьеру Словакии лететь в Москву через свою территорию. Теоретический маршрут через Венгрию, Румынию и Черное море очень длинный. По моей информации, принято решение добираться в Москву на автомобиле», — заявил собеседник агентства.

По его словам, проезд на автомобиле через территорию Польши и Беларусь не потребует разрешения властей этих стран.