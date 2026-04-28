Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились с работой Центра керамики и прикладного искусства ABAD, расположенного на территории Национального историко-архитектурного заповедника «Юхары Баш» в Шеки.

Главная цель создания центра – сохранение древнего керамического наследия Азербайджана, в частности Шекинского региона, содействие передаче традиций этого ремесла будущим поколениям и их международному признанию как неотъемлемой части культурного наследия нашей страны.

Отмечалось, что в центре созданы благоприятные условия для творчества местных мастеров, поддерживается выход изделий на рынок и развитие творческой деятельности.

Затем Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились с деятельностью художников-керамистов ABAD и вместе с мастерами приняли участие в процессе изготовления керамических изделий. Было отмечено, что при изготовлении различных керамических образцов мастера черпали вдохновение из художественных произведений Лейлы Алиевой. Лейла Алиева поблагодарила керамистов за внимание к ее работам, высоко оценила их деятельность по сохранению и развитию традиций национального ремесла, пожелала им новых творческих успехов.

В завершение были сделаны фото на память с коллективом центра и мастерами.