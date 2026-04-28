Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир заявил об ослаблении дисциплины в армии на фоне затяжной войны на нескольких фронтах и резко раскритиковал неэтичное поведение военнослужащих.

Выступая на конференции высшего командования, он подчеркнул, что даже в условиях сложной обстановки нарушения норм недопустимы. По его словам, зафиксированные инциденты стали следствием длительного напряжённого периода, однако это не может служить оправданием, и армия не должна отступать от своих ценностей.

Отдельно Замир прокомментировал сообщения о мародёрстве израильских солдат на юге Ливана, отметив, что подобные действия позорят армию и наносят ущерб её репутации. Он добавил, что при подтверждении фактов будет проведено расследование.

Ранее военные уже понесли наказание за разрушение статуи Иисуса на юге Ливана, а также начата проверка видеозаписей, на которых зафиксировано повреждение солнечных панелей.

Глава Генштаба также предупредил, что использование социальных сетей для саморекламы или публикации спорного контента является «красной линией» и повлечёт дисциплинарные меры.

Кроме того, он подчеркнул важную роль женщин в армии, отметив, что они остаются неотъемлемой частью её боеспособности. Замир добавил, что интеграция различных групп населения, включая ультраортодоксов, будет продолжена без ущерба для ценностей армии.