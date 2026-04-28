Казахстан в мае 2026 года перераспределит 260 тыс. тонн нефти из-за невозможности осуществить поставки по трубопроводу «Дружба» в направлении Германии, в частности на НПЗ «Шведт». Об этом сообщили в Министерстве энергетики республики.

По данным ведомства, решение связано с корректировкой графика транзита по системе «Дружба». В результате экспортные объемы будут направлены по альтернативным маршрутам, которые уже технически отработаны.

Так, 100 тыс. тонн нефти планируется отправить через российский порт Усть-Луга, еще 160 тыс. тонн — по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

В Минэнерго подчеркнули, что перераспределение носит плановый характер и позволит сохранить стабильность экспортных поставок.