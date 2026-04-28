Обвиняемому в стрельбе на ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме Коулу Аллену предъявили три обвинения, в том числе в покушении на убийство президента США.

Об этом сообщает Fox News.

«Аллену предъявлены обвинения по трем пунктам: покушение на убийство президента США, незаконное перемещение огнестрельного оружия через границу штата и применение огнестрельного оружия в ходе совершения насильственного преступления», — уточнил телеканал.

В случае признания виновным по обвинению в покушении на убийство ему грозит пожизненное заключение.

Отмечается, что на слушании Аллену лишь сообщили о предъявленных обвинениях, заседание длилось всего несколько минут. По его итогам были приняты решения о дальнейших действиях по делу.

Заседание по избранию меры пресечения назначено на 30 апреля, а предварительное слушание состоится 11 мая.