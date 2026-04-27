В конце 2025 года российские страховые компании начали передавать риски в перестрахование в дружественные страны, среди которых Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Беларусь и Иран, сообщает газета Коммерсант.

При этом доля подобных сделок на данный момент остается незначительной и оценивается примерно в 5%.

Каждая из указанных стран готова принимать на себя риски в пределах 5 млн долларов за один объект. Наибольшим спросом пользуется страхование имущества, на которое приходится 52% от общего числа сделок. Также страховщики передают предпринимательские риски и авиационное каско, однако последнее направление наименее востребовано из-за санкционных ограничений.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов объясняет, что западные государства отслеживают нарушения ограничений, поэтому компании из СНГ «сторонятся их совершать, чтобы не налететь на санкции».

До 2022 года доминирующую долю в перестраховочном портфеле российских организаций занимали западные страны. Сейчас, несмотря на попытки диверсификации, основной объем рисков в размере 75% берет на себя Российская национальная перестраховочная компания, а еще около 20% страховщики оставляют на собственном удержании.