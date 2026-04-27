Белый дом назвал стрельбу на приеме с участием президента США Дональда Трампа попыткой покушения на его жизнь. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Белый дом сделал заявление по поводу инцидента на приеме. В США сделали вывод, что на Трампа было организовано уже третье покушение.

Администрация США считает, что попытки покушения на американского президента Дональда Трампа объясняются его «системной демонизацией».

«Нынешнее политическое насилие объясняется его (Трампа — прим. ТАСС) системной демонизацией, а также системной демонизацией его сторонников со стороны комментаторов и, да, избранных членов Демократической партии и даже некоторых [лиц] в средствах массовой информации», — заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

С ее точки зрения, накаленная риторика, которую используют политические противники республиканца Трампа, способствует легитимизации политического насилия в Соединенных Штатах. Демократы «разжигают насилие этого рода», утверждала представитель Белого дома, комментируя ЧП на приеме в Вашингтоне 25 апреля с участием американского лидера.