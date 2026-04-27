Власти Бахрейна лишили гражданства 69 человек, включая членов их семей, за выражение поддержки действиям Ирана и сотрудничество с иностранными организациями.

Об этом сообщило МВД королевства.

«На основании статьи 10/3 Закона о гражданстве Бахрейна, предусматривающей лишение гражданства «в случаях причинения вреда интересам королевства или совершения действий, противоречащих долгу верности ему» <…> было принято решение о лишении гражданства Бахрейна лиц, выражавших поддержку враждебным действиям Ирана или занимавшихся шпионажем в отношении иностранных субъектов», — говорится в заявлении ведомства, опубликованном в X. МВД подчеркнуло, что все лишенные гражданства лица не являлись подданными Бахрейна по происхождению. В заявлении подчеркивается, что компетентные органы продолжат работу по пересмотру решений о предоставлении гражданства.