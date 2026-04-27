Украина пригрозила Израилю серьезным дипломатическим кризисом из-за судна PANORAMITIS, которое перевозит украинскую пшеницу, закупленную на захваченных Россией территориях. Первый сухогруз уже был разгружен израильтянами, а второй сейчас приближается к порту Хайфы, несмотря на протесты Киева.

Об этом заявил журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на слова высокопоставленного украинского дипломата.

Украинские чиновники сообщили, что в случае, если это судно зайдет в Хайфу в Израиле и разгрузится, это приведет к кризису в отношениях между Украиной и Израилем.

«Мы отслеживаем это новое судно и не оставим его без внимания. Если ему разрешат пришвартоваться и разгрузиться, это будет иметь последствия, особенно для наших двусторонних отношений», — заявил украинский дипломатический источник.

Также неназванный источник сообщил, что если судно и его груз не получат запрет на вход в Хайфу и разгрузку зерна, Украина оставит за собой право применить полный комплекс дипломатических и международно-правовых мер.

Израиль фактически проигнорировал требование Украины о предыдущем судне, которое удачно разгрузило похищенную из Украины пшеницу в Хайфе.

Дипломатический источник добавил, что такое поведение Израиля «похоже на пощечину, учитывая стратегическую добрую волю, которую проявила Украина». Речь идет о признании организации КСИР террористической и криминализации антисемитизма.